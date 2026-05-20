Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben am Dienstagvormittag am Kreisverkehr Binger Straße/Am Schönenberg Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 10 und 11.30 Uhr stellten sie dabei einen Gurtverstoß sowie neun Verkehrsteilnehmende fest, die während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Letztere müssen jeweils mit einem Bußgeld von 100 Euro zuzüglich Gebühren sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Sigmaringen

Bus streift Pkw - Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist am Dienstagvormittag Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden. Kurz nach 9.30 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer des Busses die Landesbahnstraße und kam in einer scharfen Linkskurve offenbar über die Fahrbahnmitte. Hierbei streifte er einen in gleicher Richtung auf der linken Spur fahrenden Toyota Corolla. Dieser wurde dadurch so stark beschädigt, dass er später abgeschleppt werden musste. Während an dem Pkw der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt wird, beträgt dieser am Bus rund die Hälfte. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Verkehrsunsicheren Pkw stillgelegt

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 58-jähriger Pkw-Lenker, nachdem er am Dienstagvormittag von einer Streife der Verkehrspolizei kontrolliert worden war. Die Beamten stellten an dem über 35 Jahre alten Fahrzeug mehrere so gravierende Mängel fest, dass sie eine Vorführung bei einem Sachverständigen veranlassten. Auch dieser bestätigte die Schäden an Karosserie und die Mängel an der Abgasanlage, woraufhin der weitere Betrieb des Fahrzeugs untersagt wurde. Da offenbar auch der Katalysator ausgebaut und nicht ersetzt wurde und durch die Änderung des Abgasverhaltens auch ein Verstoß gegen steuerrechtliche Vorschriften vorlag, wurde gegen den 58-Jährigen nun neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bad Saulgau

Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 65-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in der Moosheimer Straße. Eine 52-jährige Pkw-Lenkerin kam gegen 17.45 Uhr aus der Siedlungsstraße und übersah die in Richtung Stadtmitte fahrende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Durch die folgende Kollision stürzte die 65-Jährige und wurde dabei nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Illmensee

Mit Stahlkugel Fensterscheibe beschossen

Offenbar mit einer Zwille oder einem ähnlichen Werkzeug hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagvormittag die Fensterfront eines Wohnhauses in der Straße "Am Ried" beschossen. Durch die verschossene Edelstahlkugel ging die äußere Scheibe der Verglasung zu Bruch, hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Bereits im letzten Jahr sei in der Nachbarschaft ein ähnlicher Fall bekannt geworden. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

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