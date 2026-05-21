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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.05.2026

Aulendorf (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tatverdächtiger nach Diebstahls- und Raubdelikten festgenommen

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat am Dienstagabend einen 33-Jährigen festgenommen, der im dringenden Tatverdacht steht, seit Ende März insgesamt vier Diebstahls- und Raubdelikte zum Nachteil von Seniorinnen in Aulendorf begangen zu haben (Links zu unseren Pressemitteilungen sind unten angefügt). Auf die wiederholten Presseaufrufe der Polizei hin meldeten sich in den vergangenen Wochen mehrere Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen war. Unter anderem konnte in einem Fall ein Foto des Tatverdächtigen vorgelegt werden.

Kriminalbeamte machten den 33-Jährigen schließlich am Dienstagabend im Stadtgebiet ausfindig und nahmen ihn nach einer Personenkontrolle vorläufig fest. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte in seiner Unterkunft entsprechendes Beweismaterial, darunter auch Schmuck, sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden weitere kriminaltechnische Maßnahmen veranlasst, um hier noch weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der dringend Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den ukrainischen Staatsangehörigen und setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Anschließend wurde der 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Taten dauern an.

Pressemitteilung vom 15.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6275829

Weitere Pressemitteilungen (Links sind auch in der Pressemitteilung vom 15.05.2026 aufgeführt). https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6275014 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6261427 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6248894

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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