Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Veringenstadt

Täter auf frischer Tat ertappt

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr brachen zwei Tatverdächtige, verkleidet mit einer Sturmmaske in ein Baugeschäft in der Gunzenhofstraße ein. Da es bereits in der Vergangenheit mehrfach zu Diebstählen auf dem Gelände kam, wurde von Seiten der Firma ein Alarmsystem installiert. Auf Grund dessen wurde ein Mitarbeiter über den aktuellen Einbruch informiert und begab sich mit einem weitern Mitarbeiter zur Firma. Dort angekommen entfernten sich die beiden 15-jährigen Tatverdächtigen mit ihren Fahrrädern in Richtung Hermentingen, konnten jedoch kurze Zeit später von den beiden Zeugen gestellt und im Anschluss an die Polizei übergeben werden. Da die Beiden bei ihrer Tat gestört wurden, wurde nichts entwendet. Nach den ersten Ermittlungen konnten den beiden Tatverdächtigen noch mehrere Taten nachgewiesen werden.

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