Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer schwerer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr an der Kreuzung Sterngasse / Wilhelmstraße zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste eine 73 Jahre alte Jeep-Fahrerin beim Abbiegen von der Sterngasse in die Wilhelmstraße den entgegenkommenden Yamaha-Fahrer. Der 57-Jährige wurde von seiner Maschine abgeworfen und von einem hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt dürfte bei dem Unfall Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden sein. Die erheblich beschädigte Yamaha wurde abgeschleppt. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-5333 bei der Verkehrspolizei Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Großaufgebot der Feuerwehr bei Flächenbrand im Einsatz

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Flächenbrand im Ried bei Bad Waldsee ausgerückt. Vermutlich aufgrund der aktuellen Trockenheit waren mehrere hundert Quadratmeter Moor und Schilf in Brand geraten. Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei den aufwendigen Löscharbeiten im Einsatz. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Überprüfungen zur Brandursache übernommen.

Aulendorf

Weltkriegsbombe bei Baggerarbeiten gefunden

Bei Baggerarbeiten unweit des Bahnhofs wurde am Mittwochnachmitttag eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Der Sprengsatz selbst war augenscheinlich bereits früher detoniert, es konnte aber nicht ausgeschlossen werden, dass noch einer der Zünder in dem Metallkörper funktionsfähig war. Bis zu einer finalen Einschätzung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschied die Bundespolizei in eigener Zuständigkeit, den Bahnhofsbereich kurzzeitig zu räumen. Hierdurch kam es auch zur zeitweisen Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. Weitere Absperrmaßnahmen waren nach Einschätzung der Kampfmittelbeseitigungs-Experten lediglich für den Nahbereich des Fundorts erforderlich. Nach der Begutachtung durch den Fachdienst konnte zügig Entwarnung gegeben werden. Von der früheren 250kg-Brandbombe ging keine Gefahr mehr aus, sie wurde später fachgerecht abtransportiert.

Bad Wurzach

Unbekannte verschaffen sich Zugang zu Gerätehaus

Zu einem Gerätehaus auf dem Sportplatz einer Schule in der Biberacher Straße haben sich Unbekannte zwischen Montagabend und Mittwochabend unbefugt Zutritt verschafft. Dabei beschädigten die Unbekannten ein Sportgerät und ritzten verbotene Symbole in die Wand des Gerätehäuschens. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem unbefugten Betreten und der Sachbeschädigung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aichstetten

Alkoholisierten in Gewahrsam genommen

Einen stark alkoholisierten 41-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte sich im Bereich der Tennisplätze gegenüber jugendlichen Tennisspielern aggressiv verhalten und dabei unter anderem willkürlich gegen Gegenstände geschlagen und offensichtlich auch mit Steinen und Flaschen umhergeworfen. Die Polizeistreife überprüfte den 41-Jährigen und stellte bei ihm eine Alkoholisierung von über drei Promille fest. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen.

Aichstetten / A96

Polizei sucht nach Unfall auf Autobahn Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West sucht die Verkehrspolizei Kißlegg Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte gegen 18.20 Uhr der Fahrer eines Omnibusses von der rechten auf die linke Fahrspur, wobei ein Mercedes-Fahrer auf der linken Fahrspur eine Vollbremsung einleiten musste. Trotz der Gefahrenbremsung konnte der 29 Jahre alte Fahrer des Mercedes eine Kollision mit dem Bus nicht mehr verhindern, der Pkw prallte in der Folge gegen die Mittelleitplanke. Der 29-Jährige zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt dürfte am Mercedes wirtschaftlicher Totalschaden von über 20.000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden am Omnibus wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Personen, die den Fahrspurwechsel beobachtet haben, insbesondere der Fahrer eines weißen Pkw mit Ravensburger Teilkennzeichen (RV), werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei in Kißlegg zu melden.

Isny im Allgäu

Unbekannte stehlen mehrere E-Bikes

Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag auf dem Gelände einer Klinik bei Neutrauchburg mehrere E-Bikes gestohlen. An insgesamt vier Fahrrädern der Hersteller "Haibike", "Focus", "Raymon Crossray" und "Conway" brachen die Täter in dem Zeitraum die Fahrradschlösser auf und transportierten die Zweiräder ab. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Isny im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

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