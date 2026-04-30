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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Bad Saulgau/Landkreis Sigmaringen (ots)

Zu einem Wohnhausbrand wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in die Werderstraße alarmiert. Gegen 5 Uhr hatte ein Zeuge Rauch und Feuerschein aus dem Dachstuhl eines Mehrparteienhauses wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr bekämpfte mit einem Großaufgebot den offenen Dachstuhlbrand und konnte das Feuer auf das betroffene Gebäude begrenzen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war nach jetzigem Stand der Ermittlungen niemand im Objekt. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Bislang wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit unbekannt, das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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