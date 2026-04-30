Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei zieht mehrere berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Am Mittwoch hat die Polizei im Stadtgebiet von Friedrichshafen mehrere E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Am Nachmittag ist einer Streife in der Friedrichstraße ein 53-Jähriger auf einem E-Scooter aufgefallen. Da er deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte, boten ihm die Beamten einen Vortest an, der positiv auf THC und Amphetamin verlief. Wenige Stunden später stoppten die Beamten einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Heinrich-Heine-Straße. Auch bei ihm erhärtete ein positiver Vortest den Verdacht auf THC-Einfluss. Den Abschluss bildete kurz vor Mitternacht ein 30-jähriger Mann in der Paulinenstraße, der ebenfalls auf einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs war. Er gab gegenüber der Streife zu, am Morgen Marihuana konsumiert zu haben, was ein Vortest bestätigte. Alle drei Männer mussten die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizei untersagte ihnen die Weiterfahrt und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Den Betroffenen drohen nun empfindliche Bußgelder, Punkte im Verkehrssünderregister sowie Fahrverbote.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Ein leicht verletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Beethovenstraße. Ein 76-jähriger VW-Fahrer bog von einem Parkplatz nach links auf die Fahrbahn ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radler. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige bei Dunkelheit ohne jegliche Beleuchtung an seinem Fahrrad unterwegs war. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den Radfahrer wegen der fehlenden Beleuchtung und gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Friedrichshafen-Manzell

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht in der Linzgaustraße, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen begangen wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 22 und 6 Uhr einen auf einem Parkplatz abgestellten BMW X3 an der linken Stoßstange und flüchtete. An dem BMW entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Bermatingen

Kennzeichen an Bahnhofsparkplatz gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch auf dem Parkplatz am Bahnhof die hinteren Kennzeichen von zwei dort abgestellten Pkw gestohlen. Die beiden Fahrzeuge mit Friedrichshafener Zulassung parkten im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 20 Uhr nebeneinander. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob weitere Fahrzeuge angegangen wurden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07551/804-0 zu melden.

Heiligenberg

Katze mit Luftgewehr beschossen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch im Bereich Hattenweiler eine Katze mit einem Luftgewehr angeschossen und tödlich verletzt hat, sucht das Polizeirevier Überlingen nun nach Zeugen. Der Besitzer brachte das schwer verletzte Tier in eine Tierklinik, wo es noch auf dem Weg seinen Verletzungen erlag. Bei der Untersuchung stellte ein Tierarzt ein Projektil im Körper der Katze fest. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Schützen geben können oder am Mittwoch in Hattenweiler verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551 804-0 zu melden.

Meersburg

Bargeld aus Kirche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Mittwochvormittag kurz nach 11.30 Uhr Bargeld aus einer Kirche am Kirchplatz gestohlen. Da das Geld an einem Automaten für Orgelmusik aufgrund eines Schadens derzeit in einer offen zugänglichen Schale aufgefangen wird, konnte der Unbekannte das Münzgeld problemlos an sich nehmen. Ein Zeuge beobachtete den Mann zuvor dabei, wie er Fotos im Kircheninneren machte. Als sich der Unbekannte kurz darauf allein wähnte, griff er zu. Der Täter wird als etwa Mitte zwanzig Jahre alt beschrieben, trug eine schwarze Jacke sowie eine rotbraune Mütze und hat ein indisches Erscheinungsbild. Eine sofortige Fahndung im Stadtgebiet verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Kellerbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr ein Brand in einem Keller eines Wohngebäudes in der Jahnstraße ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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