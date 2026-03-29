Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Deggenhausertal

Motorrad kollidiert mit Postzusteller - Motorradfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer, als er am Samstag um 14.50 Uhr in der Untersigginger Straße im Deggenhausertal mit dem Kleintransporter eines Postzustellers kollidierte. Der 60-jährige Postzusteller war dabei auf der Untersigginger Straße unterwegs, während der Motorradfahrer zunächst hinter ihm fuhr. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen verringerte der Kleintransporter, Mercedes Benz Vito, seine Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen bis nahezu zum Stillstand, so dass der Motorradfahrer wohl davon ausging, dass dieser dort anhält. In der Folge wollte der Biker den Kleintransporter überholen. Während dieses Überholvorgangs fing der Kleintransporter jedoch an, nach links abzubiegen, so dass es für den Motorradfahrer unausweichlich zur Kollision kam. Das Motorrad rutschte quer über die Fahrbahn und blieb anschließend im Grün liegen. Der Motorradfahrer erlitt zwar leichte Verletzungen, jedoch sind sich die ermittelnden Polizeibeamten sicher, dass schwerere Verletzungen durch die sehr gute Schutzkleidung des Fahrers vermieden werden konnten. Während an dem Kleintransporter ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstanden ist, war das Motorrad nicht mehr fahrbereit und wurde mit einem Anhänger abgeholt. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Ob der Kleintransporter den Fahrtrichtungsanzeiger nach links gesetzt hatte und ob er seinen Sorgfaltspflichten beim Abbiegen entsprechend nachgekommen ist, wird Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen sein.

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