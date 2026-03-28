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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Riskanter Überholvorgang gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer

Am Freitag gegen 21:50 Uhr gefährdete ein 46-jähriger Lenker eines Audi A4 durch sein Überholmanöver auf der L318 bei Leutkirch im Bereich Haselburg nicht nur sich, sondern auch weitere Verkehrsteilnehmer. Der Lenker des Audi befuhr die L318 von Isny kommend in Richtung Leutkirch, als er auf Höhe Haselburg, trotz Gegenverkehr, zum Überholvorgang ansetzte. Eine Kollision konnte nur verhindert werden, da die vor ihm fahrende 47-jährige Lenkerin eines VW T-Cross und der namentlich unbekannte Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr stark abbremsten. Zeugen des Verkehrsvorgangs, insbesondere der zum aktuellen Zeitpunkt namentlich unbekannte Lenker des Fahrzeugs, welches die L318 von Leutkirch in Richtung Isny befuhr und stark abbremsen musste, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/84880, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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