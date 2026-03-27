Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem BOdenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei zieht mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei im Stadtgebiet mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst ist gegen 23 Uhr in der Friedrichstraße ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert worden, bei dem sich Anzeichen einer Drogenbeeinflussung zeigten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Kurz nach Mitternacht haben die Beamten in der Rotkreuzstraße den 26-jährigen Fahrer eines Segways überprüft, bei dem ein Vortest ebenfalls positiv auf Drogen reagierte. Gegen 2.45 Uhr stieß eine Streife in der Ailinger Straße auf einen 24-Jährigen Autofahrer, der ebenfalls Auffälligkeiten zeigte und bei dem ein Drogentest positiv auf THC ausfiel. Alle drei Fahrer wurden zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld und mit einem Fahrverbot rechnen. Die Polizei erinnert erneut daran, dass das Fahren unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr schwerwiegende Gefahren birgt, da sowohl Reaktionsvermögen als auch Urteilsfähigkeit stark eingeschränkt sind, was das Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet und Sachschaden verursacht

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat am Donnerstagmittag ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer in der Scheffelstraße verursacht. Kurz vor 16 Uhr übersah er beim Abbiegen aus der Vom-Stein-Straße einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Mercedes-Fahrer. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen lediglich Sachschaden, verletzt wurde niemand. Glücklicherweise blieben beide Autos fahrbereit.

Uhldingen-Mühlhofen/ B31

Sattelzug-Lenker prallt bei Ausweichmanöver in Leitplanke - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B 31 auf Höhe des Parkplatzes "Wölfele" gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer einer dunklen Limousine überholte im dortigen zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Überlingen einen 57-jährigen Sattelzug-Lenker. Nach dem Überholen scherte der Unbekannte jedoch zu früh wieder ein, sodass der 57-Jährige nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte der Sattelzug mit der Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Der Fahrer der schwarzen oder grauen Limousine fuhr jedoch in Richtung Überlingen weiter, ohne anzuhalten. Personen, die Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

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