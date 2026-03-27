PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem BOdenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei zieht mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei im Stadtgebiet mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst ist gegen 23 Uhr in der Friedrichstraße ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert worden, bei dem sich Anzeichen einer Drogenbeeinflussung zeigten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Kurz nach Mitternacht haben die Beamten in der Rotkreuzstraße den 26-jährigen Fahrer eines Segways überprüft, bei dem ein Vortest ebenfalls positiv auf Drogen reagierte. Gegen 2.45 Uhr stieß eine Streife in der Ailinger Straße auf einen 24-Jährigen Autofahrer, der ebenfalls Auffälligkeiten zeigte und bei dem ein Drogentest positiv auf THC ausfiel. Alle drei Fahrer wurden zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld und mit einem Fahrverbot rechnen. Die Polizei erinnert erneut daran, dass das Fahren unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr schwerwiegende Gefahren birgt, da sowohl Reaktionsvermögen als auch Urteilsfähigkeit stark eingeschränkt sind, was das Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet und Sachschaden verursacht

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat am Donnerstagmittag ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer in der Scheffelstraße verursacht. Kurz vor 16 Uhr übersah er beim Abbiegen aus der Vom-Stein-Straße einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Mercedes-Fahrer. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen lediglich Sachschaden, verletzt wurde niemand. Glücklicherweise blieben beide Autos fahrbereit.

Uhldingen-Mühlhofen/ B31

Sattelzug-Lenker prallt bei Ausweichmanöver in Leitplanke - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B 31 auf Höhe des Parkplatzes "Wölfele" gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer einer dunklen Limousine überholte im dortigen zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Überlingen einen 57-jährigen Sattelzug-Lenker. Nach dem Überholen scherte der Unbekannte jedoch zu früh wieder ein, sodass der 57-Jährige nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte der Sattelzug mit der Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Der Fahrer der schwarzen oder grauen Limousine fuhr jedoch in Richtung Überlingen weiter, ohne anzuhalten. Personen, die Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten/Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen Über 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mini verursacht und in der Folge das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unbekannte den Mini beim Ein- oder Ausparken gestreift haben. Der Wagen war am ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Pfullendorf Nach Kollision mit Fahrzeug - Radfahrer sucht das Weite Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Sankt Katharinenstraße ist am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Radler wollte den Parkplatz offenbar verlassen und fuhr frontal in den Ford eines 44-Jährigen, der sich auf der Suche nach einem Parkplatz befand. ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 17:10

    PP Ravensburg: Brand auf Firmengelände sorgt für hohen Sachschaden

    Ravensburg (Landkreis Ravensburg) (ots) - Beim Brand eines Müllschredders auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in der Bleicherstraße ist am Donnerstagnachmittag Sachschaden in Höhe mehrerer hunderttausend Euro entstanden. Kurz nach 15.30 Uhr vernahmen Arbeiter beim Schreddern von Müllsäcken eine Explosion, in deren Folge die Maschine in Brand geriet. Bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren