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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.03.2026

Sauldorf (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Polizei nimmt Tatverdächtigen auf frischer Tat fest

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr nach einem Hinweis einen 42-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Diebstähle begangen zu haben. Die Beamten wurden von Anwohnern alarmiert, die den Mann dabei beobachteten, wie er sich in einem Wohngebiet offensichtlich nach Stehlbarem umsah. Wenig später meldete sich ein weiterer Zeuge, der den 42-Jährigen beim Durchsuchen seines Fahrzeugs ertappte. Der 42-jährige Tatverdächtige flüchtete zwar zunächst zu Fuß, wurde von den Polizisten jedoch anhand der Personenbeschreibung in der Helgengasse angetroffen und festgenommen. Der 42-Jährige ist bereits unter anderem wegen zahlreicher Eigentumsdelikte strafrechtlich in Erscheinung getreten. Ob er auch für weitere Taten im Ortsgebiet verantwortlich ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6239332), ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Meßkirch führt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der marokkanische Staatsangehörige am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls mit Waffen und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der 42-jährige dringend Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwältin Jasmin Epper, Tel. 07471/1805-0

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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