Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu / Wuchzenhofen

Verkehrsunfall mit Personenschaden Beim Abbiegen von der L 308 in eine Hofeinfahrt hat am Mittwochnachmittag eine 40-jährige Honda-Lenkerin die Entfernung eines entgegenkommenden Lkw falsch einschätzt. Der 25 Jahre alte Lkw-Lenker konnte eine Kollision trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern und krachte in das Fahrzeug. Beim Zusammenprall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt, ein Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden. Während an dem Honda ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wird der Schaden am Lkw auf circa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgebunden.

Leutkirch im Allgäu / Reichenhofen

Einbruch in Pkw Am Mittwochmorgen haben Unbekannte auf einer Reitanlage in der Hauptstraße mit einem nicht näher bekannten Gegenstand die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug und entwendeten unter anderem eine graue Stoffhandtasche mit einem rosa Ledergeldbeutel sowie ein Schlüsselbund mit grünem Pferdeanhänger. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 11.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Aichstetten

Autofahrerin prallt gegen Baum Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße zwischen Lautrach und Kirchmann alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Die VW-Lenkerin verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte in der Folge mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte die 22-Jährige zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro.

Ravensburg / Schlier

Unbefugt auf Baustelle unterwegs Wegen Hausfriedensbruch ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen zwei 19Jährige, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbefugt auf einer Baustelle in der Waldburger Straße unterwegs gewesen sind. Zeugenangaben beobachteten die beiden Männer dabei, wie sie an einem Container herumhantierten und verständigten die Polizei. Die Tatverdächtigen versuchten noch, vor den Einsatzkräften zu flüchten, wobei einer jedoch noch während der Flucht festgenommen werden konnte, ermittelten die Beamten den anderen später. Ob möglicherweise ein versuchter Diebstahl vorliegt, ist noch unklar. Der Container wies keine Beschädigungen auf.

Kißlegg

Verkehrsunfall beim Abbiegen Eine 51-jährige Opelfahrerin hat am Mittwochmorgen beim Abbiegen vom Buchenweg in den Erlenweg einen vorfahrtsberechtigen Seat-Lenker übersehen und ist mit diesem im Einmündungsbereich kollidiert. Bei dem Verkehrsunfall, der sich gegen 7.45 Uhr ereignet hat, entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Auf geparkten Wagen aufgefahren Unachtsamkeit und die aufgehende Sonne dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen in der Straße "Auf der Steige" ereignet hat. Ein 35 Jahre alter Renault-Lenker befuhr die abschüssige Straße in Richtung Hasengärtlestraße. Offensichtlich von der Sonne geblendet, erkannte er dabei die am rechten Straßenrand geparkten Autos nicht und fuhr auf einen VW auf. Dieser wiederum wurde durch die wuchtige Kollision auf einen davorstehenden Audi geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Berg

Radfahrerin kollidiert mit Pkw Leichte Verletzungen hat sich eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin zugezogen, als sie am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr an der Einmündung der Staudenstraße / Hauptstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Die Frau war auf dem Fahrradstreifen der Vorfahrtstraße unterwegs, als ihr eine 44-jährige BMW-Fahrerin, von der Staudenstraße kommend, die Vorfahrt nahm. Die 73-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, kollidierte mit der Beifahrerseite und musste in der Folge leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 1.200 Euro Sachschanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell