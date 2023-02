Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt genommen - Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 68-jähriger Radfahrer zugezogen, als er am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Länderöschstraße / Tannenweg von einem Pkw erfasst wurde. Eine 68-jährige Autofahrerin übersah den von rechts kommenden Radler und nahm ihm die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Pkw

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 6 Uhr und 13.30 Uhr einen Opel Insignia beschädigt, der auf einem Parkplatz im Industrieweg abgestellt war. Aktuell gehen die Ermittler von einer Verkehrsunfallflucht aus. Hinweise zum Hergang und dem Verursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Fußgänger von Pkw erfasst

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr hat sich in der Ailinger Straße im Bereich der Bahnunterführung ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 87-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Eckenerstraße unterwegs und übersah vor der Unterführung zwei lebensältere Fußgänger, die von der Bismarckstraße aus die Fahrbahn überquerten. In der Folge erfasste er die 76-Jährige frontal und ihren 84-jährigen Begleiter seitlich. Die Frau wurde auf den Wagen aufgeladen und stürzte ebenso wie der Mann zu Boden. Beide Fußgänger erlitten schwere Verletzungen und mussten von Rettungsdiensten in ein Klinikum gebracht werden. Der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Am Wagen entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Eriskirch

In leerstehende Apotheke eingebrochen

Unbekannte Einbrecher haben sich am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr Zutritt zu einer leerstehenden Apotheke in der Mariabrunnstraße verschafft. Sie schlugen die Schiebetür des Haupteingangs ein und richteten dabei mehrere tausend Euro Sachschaden an. Als der Einbruchsalarm auslöste, suchten sie mutmaßlich mit Fahrrädern das Weite. Personen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Überlingen

Arbeitsunfall - Stier verletzt Arbeiter

Bei einem Arbeitsunfall, der sich am Mittwochmorgen in einem Schlachthof in Überlingen ereignet hat, wurde ein 60-jähriger Mann schwer verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gelang es einem mehrere hundert Kilogramm schweren Jungbullen sich im Triebgang zu wenden, anschließend griff er den hinter ihm gehenden Arbeiter offenbar in Stierkampfmanier an. Durch die Attacken erlitt der 60-Jährige schwere Verletzungen am ganzen Körper. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Salem

Betrunkener Ladendieb geschnappt

Ein 18-Jähriger muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, nachdem er am Mittwochabend stark alkoholisiert in einem Einkaufsgeschäft in der Schloßseeallee gestohlen hat. Er nahm sich ein knappes Dutzend Zigarettenpackungen aus der Auslage hinter der Kasse und ergriff die Flucht. Ein Angestellter verfolgte den jungen Mann und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Eine Atemalkoholmessung ergab beim Ladendieb über 2 Promille. Nun ermittelt die Polizei Überlingen gegen den 18-Jährigen.

