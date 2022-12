Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Tankstelle überfallen

Am Freitag etwa um 20.50 Uhr betraten drei unbekannte Täter, welche mit Sturmmasken maskiert und Kapuzenpulli bekleidet waren, die JET-Tankstelle in der Herbertinger Straße in Bad Saulgau. Eine 21-jährige Angestellte befand sich zu dieser Zeit in einem angegrenzten Lagerraum. Einer der Täter hielt die Türe des Lagerraums zu, während die anderen Beiden aus dem Verkaufsregal Tabakwaren im Bereich E-Zigaretten entnahmen und einsteckten. Alle drei unbekannten Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung McDonalds entlang der Herbertinger Straße. Der Wert der entwendeten Tabakwaren beläuft sich auf ca. 300.- Euro. Die Täter werden als männlich, im Alter von 18 bis 25 Jahre beschrieben. Zur Tatzeit trug der erste Täter weiße Sneekers, blaue Jeans und einen weißen Kapuzenpulli. Der zweite Täter trug einen grauen Kapuzenpulli und eine schwarze Hose. Der dritte Täter trug einen schwarzen Kapuzenpulli und ebenfalls eine dunkle Hose. Beim Zuhalten der Lagerraumtüre klemmte sich die Angestellte den Finger in der Türe leicht ein und verletzte sich. Zeugen welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau / Wilfertsweiler

Laubbaum umgesägt

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr einen Laubbaum an der K 8274 kurz nach Wilfertsweiler an der Abzweigung zum Friedwald in Fahrtrichtung Hoßkirch umgesägt. Der Baum wurde mit einer Motorsäge gefällt und liegen gelassen. Der Laubbaum welcher im Eigentum der Stadt Bad Saulgau steht, hat einen geschätzten Wert von mindestens 500.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/482-0 entgegen.

