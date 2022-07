Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunken unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 25-jähriger Mann rechnen, der am Montagmorgen auf der K 7981 einen Verkehrsunfall verursacht hat. In Richtung Gewerbegebiet Karrer kam der 25-Jährige mit seinem Fahrzeug beim Überqueren der dortigen Bahngleise von der Fahrbahn ab, sodass der Wagen stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Fahrzeuglenker deutlichen Alkoholgeruch wahr, weshalb sie mit diesem einen Alkoholtest durchführten. Nachdem die Messung weit über zwei Promille ergab, musste der Fahrer die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Wie sich darüber hinaus herausstellte, ist der 25-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb er mit einer weiteren Anzeige rechnen muss. Weil damit zu rechnen war, dass der alkoholisierte Mann in der Nacht noch weiter negativ in Erscheinung treten werde, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.

Weingarten

Flächenbrand

Nachdem am Sonntag gegen 17.45 Uhr zum wiederholten Male ein Wiesenstück neben dem landwirtschaftlichen Weg im Bereich Sennhof / Eschhof zwischen der Bahnlinie und der B 30 in Brand geraten ist, schließt die Polizei aufgrund der Gesamtumstände eine Brandstiftung nicht aus. Während der Brand durch die hinzugerufene Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte, sucht das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 nach Zeugen, die Angaben zur Brandauslösung machen können.

Weingarten

Alkoholisierte Radfahrerin gestoppt

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss eine 22-jährige Radfahrerin rechnen, nachdem sie am Montagmorgen gegen 2 Uhr in der Ravensburger Straße von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten waren auf die Zweiradfahrerin aufmerksam geworden, als diese in Schlangenlinien auf dem Radweg fuhr. Da der Atemalkoholtest bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit weit über zwei Promille anzeigte, musste die Frau die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die 22-Jährige ein.

Wangen im Allgäu / Oftings

Auffahrunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Mehrere tausend Euro Sachschaden und ein verletzter Motorradfahrer war die Folge eines Auffahrunfalls am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr in der Praßbergstraße. Der 43-jährige Fahrer eines Motorrads hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Motorradfahrer mit seiner Maschine nach links in Richtung Oftings abbiegen wollte und deshalb nahezu bis zum Stillstand abbremste. In der Folge fuhr er auf das Zweirad seines Bekannten auf, sodass beide zu Fall kamen. Dabei zog sich der Unfallverursacher den ersten Erkenntnissen Knochenbrüche zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein 51-jähriger Bekannter blieb unverletzt. Am Motorrad des 43-Jährigen entstand rund 5.000 Euro, an der Maschine des 51-Jährigen etwa 2.500 Euro Sachschaden. Beide Zweiräder waren nicht mehr fahrbereit.

Isny

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden von etwa 3.000 Euro hat ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen an einem Opel Mokka angerichtet, der auf dem Rathausparkplatz in der Eberzstraße geparkt war. Weil sich der verantwortliche Fahrer im Anschluss nicht um die Schadensregulierung gekümmert hat, sondern einfach davonfuhr, ermittelt die Polizei Wangen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Ermittlungen nach Verkehrskontrolle

Nach einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 465 bei Rimmeldingen hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 19-jährigen Autofahrer und dessen Mitfahrer eingeleitet. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten Anzeichen dafür fest, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein anschließend durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb er die Fahrt nicht fortsetzen durfte, sondern stattdessen in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommt auf ihn eine Ordnungswidrigkeiten Anzeige zu, die ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot mit sich bringt. Sein gleichaltriger Mitfahrer versuchte, sich während der Kontrolle einer Kleinmenge Marihuana und eines Grinders zu entledigen. Die Polizisten ließen sich jedoch nicht hinters Licht führen und zeigen ihn nun wegen Drogenbesitzes bei der Staatsanwaltschaft an.

