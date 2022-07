Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Rad löst sich während der Fahrt - Unfall

Durch einen Reifen, der sich während der Fahrt gelöst hat, ist es am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr auf der B 32 beim Nollhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die B 32 vom Nollhof kommend in Richtung Sigmaringen, als sich unmittelbar nach dem Kreisverkehr das linke Vorderrad von dem Fiat löste und auf die Gegenfahrspur rollte. Dort stieß der Reifen mit einem entgegenkommenden Ford Kuga zusammen. Durch großes Glück wurde dabei niemand verletzt, der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 1.500 Euro geschätzt. Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Reifen vor Fahrtantritt möglicherweise durch einen unbekannten Täter bewusst manipuliert wurde, hat das Polizeirevier Sigmaringen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mengen

Unfall unter Alkohol- und möglicher Drogenbeeinflussung, ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz

Unter Alkohol- und mutmaßlich auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand ein 31-jähriger Pkw-Lenker, der am Sonntagnachmittag kurz vor 18 Uhr auf der K 8240 zwischen Sigmaringendorf und Zielfingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann hatte den polizeilichen Ermittlungen zufolge kurz vor dem Ortseingang Zielfingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr er zunächst etwa 150 Meter über eine Pferdekoppel, touchierte mehrere Betonpfosten und überschlug sich mit dem Fahrzeug, welches schließlich an einem Bauwagen kurz vor einem Stall zum Stillstand kam. Hierdurch wurde der 31-Jähige leicht verletzt, am Pkw und der Pferdeweide entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 17.000 Euro. Das Fahrzeug musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallfahrer Anzeichen einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest, außerdem fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel im Fahrzeug. Sie veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe zum Nachweis der mutmaßlichen Fahruntüchtigkeit. Außerdem brachten sie in Erfahrung, dass der 31-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der benutzte Pkw abgemeldet und somit auch nicht versichert war. Gegen den Mann wird nun entsprechend ermittelt.

Storzingen

Sachbeschädigungen an Baustellenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Drei Baustellenfahrzeuge wurden durch einen unbekannten Täter zwischen Samstagabend und dem späten Sonntagabend auf der L218 zwischen Storzingen und der Einmündung in die L453, auf Höhe der Bahnbrücke, beschädigt. An den Fahrzeugen wurde jeweils die linke Seitenscheibe eingeschlagen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Erneute Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend hat ein unbekannter Täter an einem Pkw in der Straße "Am Pfarröschle" zwei Reifen beschädigt. Wie bei der Anzeigenaufnahme bekannt wurde, waren an dem Fahrzeug bereits am 20.07. schon Reifen zerstochen worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07552/20160 um sachdienliche Hinweise.

