Friedrichshafen

Randalierer zerstören Palmen

Die Palmen eines Bistros vor dem Graf-Zeppelin-Haus an der Uferpromenade haben vier alkoholisierte junge Männer am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr beschädigt. Die unbekannten Vandalen flüchteten im Anschluss und konnten von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den etwa 20- 30 Jahre alten Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pkw prallt in Leitplanke

Unachtsamkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 kurz vor der Abfahrt West ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Landrover-Fahrer war von Immenstaad kommend unterwegs und kollidierte wuchtig mit der Leitplanke. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik. An seinem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war, entstand rund 25.000 Euro Sachschaden. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Friedrichshafen

Einbruch

Ein unbekannter Einbrecher hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kulturvereins in der Eckenerstraße verschafft. Der Unbekannte brach eine Tür auf, nahm den jetzigen Ermittlungen zufolge einen Tresor sowie eine Geldkassette an sich und suchte das Weite. Personen, die insbesondere zwischen 23.25 Uhr und 9.30 Uhr im Bereich der Eckenerstraße und der Kleinebergstraße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Mehrere Pkw beschädigt

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mehrere Pkw beschädigt. Zwischen Samstag und Sonntag wurden zwei in der Münsterstraße geparkte Wagen zerkratzt. Dabei entstand an den beiden BMW mehrere tausend Euro Sachschaden. Zwischen Samstagabend und Sonntagabend wurde im Askaniaweg ein Porsche beschädigt. An diesem wird der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Ob die Taten zusammenhängen, ist aktuell nicht bekannt.

Salem

Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14 Uhr im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Stefansfelder Straße, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Ein vor dem Jugendlichen fahrender Autofahrer hatte im Kreisverkehr abrupt abgebremst, woraufhin der Zweiradfahrer ebenfalls stark bremsen musste, die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und in der Folge stürzte. Der Autofahrer, der offenbar mit einem weißen Fiat Qubo mit Überlinger Zulassung unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung Stefansfelder Straße fort, ohne sich um den leicht verletzten Zweiradfahrer zu kümmern. Am Motorrad entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat, suchen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen. Ein Dacia-Fahrer gibt an, dass er einer Opel-Fahrerin ausweichen musste und es dennoch zum Spiegelstreifer kam, bei dem mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Die Fahrerin des Opels setzte ihre Fahrt nach der Kollision jedoch fort und konnte von ihrem Unfallgegner eingeholt werden. Da aktuell aber Unklarheit hinsichtlich des genauen Unfallhergangs besteht, werden Personen, die den Unfall beobachtet haben, nun gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Vor Polizei geflüchtet

Ohne Kennzeichen und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist am Montagmorgen ein Motorradfahrer vor der Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife war gegen 1 Uhr in der Bahnhofstraße auf den Fahrer der Cross-Maschine aufmerksam geworden. Beim Erblicken der Polizisten setzte dieser seinen roten Helm auf und flüchtete in Richtung Mühlhofen. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er auf der K 7782 in Richtung Grasbeuren, bis die Beamten bei Ahausen den Sichtkontakt verloren, als der Zweiradfahrer weiter nach Bermatingen raste. Während der gesamten Fahrt missachtete er jegliche Anhalteaufforderungen und verursachte auf der K 7782 aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit beinahe einen Unfall, als er einem Polizeiwagen auswich. Der Flüchtige, bei dem es sich mutmaßlich um einen Jugendlichen handeln dürfte, war lediglich mit eurer kurzen Hose sowie einem T-Shirt bekleidet und trug keine Schutzkleidung. Er hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise zum Motorradfahrer nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

