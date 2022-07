Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Auto kommt von Fahrbahn ab

Eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne kam am Sonntag gegen 20 Uhr die 22-jährige Fahrerin eines Kia in der Langen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Grundstücksmauer. Während die Fahrzeuglenkerin glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an dem Kia ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Bad Saulgau

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Hochstraße in Renhardsweiler ereignet hat. Der Fahrer eines Kia konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Zweiradfahrer plötzlich ohne es anzukündigen und auf den nachfolgenden Verkehr zu achten nach links zur Fahrbahnmitte hinfuhr, um abzubiegen. Der Pkw erfasste das Hinterrad des Pedelec, woraufhin der Zweiradfahrer, der keinen Helm trug, stürzte. Der 75-Jährige wurde durch einen Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Bei Streit mit Bierkrug geschlagen

Mit einem Bierkrug hat ein 44-Jähriger einer 32-jährigen Bekannten am Sonntagabend in einem Festzelt gegen den Kopf geschlagen. Voraus ging ein Streit zwischen den beiden mit über 2,6 Promille stark alkoholisierten Personen, bei dem der 44-Jährige die 32-Jährige unsittlich berührt haben soll. Die 32-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau. Der genaue Sachverhalt ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die das Polizeirevier Bad Saulgau führt.

Sigmaringen

Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in eine Firma in der Zeppelinstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Türe des Gebäudes auf und durchsuchten dieses offensichtlich nach Wertsachen. Über die Höhe des Diebesguts sowie den entstandenen Sachschaden kann derzeit keine Angabe gemacht werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Veringenstadt

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit ist am Sonntag gegen 15 Uhr der 21-jährige Fahrer eines BMW auf der Landesstraße zwischen Harthausen auf der Scher und Veringenstadt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Versuch, gegenzulenken, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in der Folge mit dem Fahrzeugheck gegen einen Felsen links neben der Fahrbahn. Der 21-Jährige kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon, an dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Um das Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Pfullendorf

Fahrer leistet nach Verkehrsunfall Widerstand

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße ereignet hat. Der 29-jährige Fahrer eines Audi überfuhr aus Richtung Konrad-Heilig-Straße kommend den dortigen Kreisverkehr, schanzte über eine Verkehrsinsel und prallte im weiteren Verlauf gegen einen VW, der in der Franz-Xaver-Heilig-Straße verkehrsbedingt halten musste. Während der 29-Jährige, obwohl er nicht angeschnallt war, unverletzt blieb, wurde sein Beifahrer leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich die Beifahrerin des VW zu. Einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es jeweils jedoch nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 29-jährige Unfallverursacher nach Alkohol roch, einen Alkoholtest lehnte er jedoch ab. Die Einsatzkräfte ordneten in der Folge eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Im weiteren Verlauf wehrte sich der 29-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand gegen die Polizisten. Er wird sich diesbezüglich und auch wegen des Unfalls strafrechtlich verantworten müssen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der 29-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen in eine Spezialklinik gebracht.

Ostrach

Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zogen sich die 81-jährige Fahrerin eines Toyota und ihr 83-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am heutigen Montag gegen 10.45 Uhr am Kreisverkehr Umgehungsstraße Ostrach / L 286 ereignet hat. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die 81-jährige Fahrzeuglenkerin von der Umgehungsstraße kommend mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und touchierte einen Bordstein. In der Folge kam der Toyota im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Zeugen des Unfalls kamen unverzüglich zur Hilfe und verhinderten ein Umkippen des auf der Seite liegengebliebenen Fahrzeugs. Während der 83-Jährige durch einen Rettungshubschrauber zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen wurde, musste die Fahrzeuglenkerin von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An dem Toyota entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

