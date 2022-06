Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Neue Erkenntnisse zu Belästigung im Seewald - weiterhin Zeugen gesucht

Nachdem sich ein Unbekannter am Sonntag gegen 21.15 Uhr vor einer Spaziergängerin entblößt hat (wir berichteten in unseren Meldungen am 27.06.2022), ergaben die weiteren Ermittlungen neue Erkenntnisse. Entgegen der ersten Beschreibung soll der tatverdächtige Mann etwa 25 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich und war augenscheinlich mit einem Mountainbike unterwegs. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen kurzen Hose. Zudem trug er eine Art Anglerhut. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 27.06.2022:

Von entblößtem Mann belästigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem eine Frau angibt, am Sonntagabend um etwa 21.15 Uhr von einem unbekannten Mann im Bereich des Seewalds belästigt worden zu sein, bittet die Polizei um Hinweise. Der Tatverdächtige, der als etwa 20 Jahre alt beschrieben wird, habe sich beim Erblicken der Frau entblößt, woraufhin diese umgehend das Weite suchte und die Polizei verständigte. Die Polizisten konnten den Mann, der mit einem schwarzes T-Shirt, einer kurzen Hose und einem Anglerhut bekleidet gewesen sein soll, im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Die genauen Umstände des Geschehens sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im Bereich des Seewaldes Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, unter Tel. 07541/701-0 die Polizei Friedrichshafen zu kontaktieren.

Friedrichshafen

Polizei sucht Eigentümer von gestohlenem Rad

Nach dem Diebstahl eines Herrenrades am Sonntagmorgen im Bereich der Discothek "Gerrix" (wir berichteten am 27.06.2022) suchen die Ermittler nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herren- oder Citybike der Marke RIXE. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Unsere ursprüngliche Meldung von 27.06.2022:

Rad gestohlen und Toilette umgeworfen

Weil sie am frühen Sonntagmorgen im Stadtgebiet negativ aufgefallen waren, müssen zwei Heranwachsende mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Das Duo im Alter von 18 und 19 Jahren war mit einem zuvor gestohlenen Rad unterwegs und steht darüber hinaus im Verdacht, ein mobiles Toilettenhäuschen umgeworfen zu haben. Beide waren deutlich alkoholisiert. Neben einer Anzeige wegen Diebstahls droht ihnen auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Friedrichshafen

Rivalen nach Streit in Klinik

Mit einer Strafanzeige müssen zwei Männer im Alter von 45 und 30 Jahren rechnen, nachdem sie am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Friedrichstraße aneinandergeraten sind. Die Rivalen sollen bei dem handfesten Streit aufeinander eingeschlagen haben. Dabei verletzten sich beide, sodass sie zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden mussten. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat gegen beide ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eriskirch

Auffahrunfall

Auf rund 25.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch entstand. Ein Ford-Transit-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Er fuhr wuchtig auf den vorausfahrenden Mercedes auf, der wiederum durch den heftigen Zusammenstoß auf einen Sattelauflieger geschoben wurde. Während der Sachschaden am Mercedes auf rund 17.500 Euro geschätzt wird, fällt dieser an dem Auflieger und am Ford geringer aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Sowohl der Mercedes als auch der Ford des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste der Verkehr für etwa 1,5 Stunden geregelt werden.

Überlingen

Illegal mit Motorroller unterwegs

Weil er am Montag gegen 14 Uhr mit einem Motorroller unerlaubt im Stadtgebiet unterwegs war, muss ein 24-Jähriger nun mit Konsequenzen rechnen. Den Beamten fiel in der Kontrolle des Mannes auf, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat und der 24-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Da ein Drogenschnelltest positiv ausfiel, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt auf ihn neben einer Strafanzeige wegen des unerlaubten Fahrens eine weitere Anzeige zu.

Überlingen

Hoher Sachschaden bei Dachstuhlbrand

Mutmaßlich ein Blitzeinschlag war die Ursache für einen Dachstuhlbrand in der Nellenbachstraße, zu dem Einsatzkräfte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ausrückten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachgiebel des Mehrparteienhauses in Flammen. Die Wehrleute löschten das Feuer und verhinderten ein weiteres Ausbreiten. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Wohnung im Dachgeschoss, die nach dem Brand unbewohnbar ist, entstand den ersten Einschätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell