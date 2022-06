Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Innenwände eines Aufzugs beschmiert

Unbekannte haben am Dienstagabend den Innenraum eines Parkhausaufzugs in der Hohenzollernstraße mit Symbolen beschmiert, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen. Der hierdurch verursachte Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen übernimmt die Ermittlungen und ist für Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, unter Tel. 07571/104-0 erreichbar.

Sigmaringen

Whatsapp-Betrug

Weiterhin versuchen Betrüger, sich über Whatsapp als Familienangehörige mit vermeintlich neuer Handynummer auszugeben und so die Oper zu einer angeblich dringenden Überweisung zu bewegen - leider auch weiterhin immer wieder mit Erfolg. Eine 60-Jährige hat am Montagmorgen einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag an eine bislang unbekannte Person überwiesen, nachdem sie eine solche Nachricht von Betrügern erhalten hatte. Erst im späteren Kontakt mit ihrer Tochter, von der sie die Nachricht mit der Bitte um Überweisung des Betrags erhalten haben soll, stellte sich der Betrug heraus. Die Polizei warnt weiterhin vor dieser und anderen Betrugsmaschen. Seien Sie bei Finanzgeschäften vorsichtig und vergewissern Sie sich im Zweifel über die Richtigkeit der Angaben. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall direkt ihre Angehörigen unter der Ihnen bereits bekannten Nummer und lassen Sie sich unter keinen Umständen unter Zeitdruck setzen. Tipps und Informationen zum Vorgehen der Täter und hinsichtlich weiterer Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Pfullendorf

Raucher löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Raucher, der sich trotz Rauchverbots eine Zigarette in einem Hotel in der Franz-Xaver-Heilig-Straße angezündet hat, sorgte am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte überprüften die Räumlichkeiten und stellten den Brandmelder, der durch den Rauch ausgelöst wurde, zurück. Den 38-jährigen Hotelgast erwartet nun eine Gebührenrechnung.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Im Begegnungsverkehr haben sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr zwei Pkw auf der L 283 zwischen Steinbronnen und Bad Saulgau mit den Seitenspiegeln gestreift. Die 42 Jahre alte Fahrerin eines Honda hatte eigenen Angaben zufolge bemerkt, wie ein entgegenkommender weißer Kleinwagen leicht auf die Gegenfahrbahn geriet, konnte die Kollision der Spiegel jedoch trotz Ausweichmanöver auf den Grünstreifen nicht mehr verhindern. Der unbekannte Fahrer des weißen Kleinwagens setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung und Personalienaustausch zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen, die die Verkehrssituation beobachtet haben oder anderweitig Angaben zum Flüchtigen machen können, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich der Fahrer eines Betonmischers zu, der am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 311 im Kreisverkehr an der Auffahrt zur B 32 umgekippt ist. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet der 57-jährige Lkw-Lenker beim Einfahren in den Kreisverkehr aufgrund eines Fahrfehlers mit der Hinterachse auf eine Verkehrsinsel und kippte in der Folge mit seinem beladenen Fahrzeug zur rechten Seite hin um. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 57-Jährigen vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr für etwa viereinhalb Stunden auf die B 32 umgeleitet. Insgesamt entstand an dem Betonmischer und einer Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Beton lief aus dem Mischwagen nicht aus.

Scheer / Blochingen

Verkehrsschilder geklaut

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Montag in der Ortsdurchfahrt Blochingen sowie in der Jakobstaler Straße in Scheer insgesamt fünf Verkehrsschilder im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags entwendet. Der Polizeiposten Mengen hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell