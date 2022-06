Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brand in Firmengebäude

Zu einem Brand in einer Firma in der Eckenerstraße rückten am Dienstagmorgen die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst aus. Gegen 6.30 Uhr war es mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in einem Heizungsraum zu einem Feuer gekommen. Die Wehrleute, die mit etwa 20 Kräften am Ereignisort waren, konnten das Feuer rasch löschen und lüfteten die verrauchte Lagerhalle im Anschluss. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Ein Mitarbeiter, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, hatte schnell reagiert und zur Löschdecke gegriffen, wodurch er mutmaßlich Schlimmeres verhindern konnte.

Friedrichshafen

Tresor aus Hotel gestohlen

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Hotel in der Sonnenbergstraße randaliert und sowohl einen Tresor, als auch ein EC-Kartenlesegerät gestohlen hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Täter warf im Casino des Hotels zudem mehrere Spielautomaten um und ergriff die Flucht. Der angerichtete Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6.15 Uhr im Bereich des Hotels Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweis gegeben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Eriskirch

Whatsapp-Betrug

Nachdem zuletzt eine 71-Jährige aus dem Bereich Eriskirch über Whatsapp Opfer dreister Betrüger wurde, warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor dieser Masche. Ein Betrüger hatte sich gegenüber der Frau als ihr vermeintlicher Sohn mit einer angeblich neuen Handynummer ausgegeben. Im Verlauf der weiteren Kommunikation bat dieser die 71-Jährige darum, mehrere dringende Rechnungen, jeweils in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags, zu begleichen, da er aktuell angeblich nicht auf sein Online-Banking zugreifen könne. Erst als sie Tage später Kontakt mit ihrem richtigen Sohn hatte, fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzen und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/361-4251.

Überlingen

Mann nach Streit in Gewahrsam

Einen 42-jährigen Mann nahmen Beamte des Polizeireviers Überlingen in Gewahrsam, nachdem er am Montagabend mehrfach für Polizeieinsätze in der Friedhofstraße verantwortlich war. Am Abend war der alkoholisierte Mann zunächst mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten und randalierte in der Wohnung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis, dem er zunächst auch nachkam. Da er es sich einigen Stunden später offenbar jedoch anders überlegt hatte und wieder vor der Wohnungstüre stand, musste der Mann die Nacht zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen.

Markdorf

Randalierer außer Rand und Band

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 24-jähriger Mann rechnen, der am Montag gegen 13.15 Uhr in einer Asylbewerberunterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße negativ aufgefallen ist. Nachdem er randaliert hatte, bedrohte er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer zerbrochenen Glasflasche. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands mithilfe eines Rettungsdienstes in eine Fachklinik. Außer dem Angreifer selbst, der sich an einer abgebrochenen Glasflasche leichte Schnittverletzungen zuzog, wurde niemand verletzt.

Meersburg

Storch im Tiefflug

Eine ungewöhnliche Begegnung hat am Montagabend gegen 18 Uhr ein 44-jähriger Motorradfahrer gemacht, als er mit seiner Maschine auf der Kreisstraße 7749 von Ahausen in Richtung Baitenhausen unterwegs war. Ein Storch im Tiefflug kreuzte die Straße und prallte gegen den Helm des Mannes. Der Zweiradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß Kopfschmerzen, der Helm wurde leicht beschädigt. Die hinzugerufene Storchenbeauftragte nahm das nach dem Unfall im Maisfeld sitzende und leicht verletzte Tier zur Regeneration in Obhut. Sie schätzt das Alter des Tiers auf stolze 35 Jahre. Von einem hinterlistigen Angriff des ansonsten friedlichen Storchs geht die Polizei aktuell nicht aus.

