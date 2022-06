Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Schweizer fährt betrunken

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Daimler-Benz mit schweizer Zulassung am Sonntag etwa gegen 02.37 Uhr in der Hohenzollerstraße in Sigmaringen, stellten die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen, das der 26-jährige schweizer Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Dies bestätigte auch der anschließende Alkoholtest, welcher umgerechnet knappe 1,2 Promille anzeigte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Schweizer Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Meßkirch

Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

Schwerstverletzt wurden am Samstag etwa gegen 11.40 Uhr ein Motorradfahrer und seine Sozia an der Einmündung Bahnhofstraße und der B 311 in Meßkrich. Ein 63-jähriger Renault-Fahrer hatte beim Einfahren auf die B 311 die Vorfahrt des Motorrades aus Richtung Tuttlingen kommend missachtet. Nach der Kollision wurden die Personen auf dem Motorrad über das Fahrzeug des Unfallverursachers geschleudert und kamen auf der Fahrbahn zum Liegen. Zur Unfallaufnahme und Absicherung waren vier Polizeifahrzeuge vor Ort. Zur Bergung der Verletzten waren neben 5 Fahrzeugen des Rettungsdienstes auch die FFW Meßkirch mit 4 Mann und ein Hubschrauber an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 entgegen.

Mengen

Pkw am Bahnhof beschädigt

In der Zeit von Donnerstag 11.00 Uhr, bis Samstag 17.30 Uhr wurde ein Toyota-Aygo am Bahnhof in Mengen abgestellt. Als die Besitzerin schließlich wieder an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Beifahrerspiegel lediglich noch an den Kabeln hing. Außerdem wurde der Scheibenwischer der Rückscheibe abgebrochen. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Pfullendorf unter Tel.: 07552 2016-0 entgegen.

