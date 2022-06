Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Illegale Party an der Argen aufgelöst

Zeugen meldeten am Samstag etwa gegen 23.20 Uhr eine größere Menschengruppe an der B 467 bei der Gießenbrücke. Bei der Kontrolle durch die Polizei konnte eine Party mit etwa 200 Personen und sehr lauter Musik an der Argen festgestellt werden. Ein 18-jähriger, welcher sich als Verantwortlicher zur erkennen gab, hatte einen professionellen DJ und sogar Security engagiert. Eine Genehmigung konnte er allerdings nicht vorweisen. Der 18-Jährige wurde angehalten die Party zu beenden. Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntag gegen 01.35 Uhr wurde die Polizei erneut an der Örtlichkeit benötigt, weswegen die Veranstaltung dann von der Polizei beendet wurde. Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Kressbronn

Unfallflucht durch Wohnwagengespann

Am Samstag etwa gegen 11.30 Uhr fuhr ein Wohnwagengespann auf dem Beschleunigungsstreifen zur B31 in Kressbronn in Fahrtrichtung Friedrichshafen und bremste unvermittelt ohne erkennbaren Grund bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 37-jähriger VW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den angebrachten Fahrradträger auf. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro. Zum Wohnwagengespann, welches sich ohne um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle entfernte, ist lediglich bekannt, dass der Wohnwagen ein Konstanzer Kennzeichen gehandelt haben soll. Außerdem soll er weiß-blau gestreift sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07571 104-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell