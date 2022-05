Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Kleinlaster kommt von Fahrbahn ab

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Montagabend gegen 20.15 Uhr die 25-jährige Fahrerin eines Kleinlasters auf der Landesstraße zwischen Kaiseringen und Frohnstetten in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw touchierte hierbei einen Leitpfosten, geriet in den angrenzenden Straßengraben und kam dort auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die 25-jährige Fahrzeuglenkerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Aufgrund des überschlagenen Kleinlasters und auslaufenden Betriebsstoffen waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Arbeiten an der Unfallstelle eingebunden.

Sigmaringen

Unbekannte Personen randalieren

Unbekannte Personen haben im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in einem Gebäude am Sandbühlstadion in der Hohenzollernstraße randaliert. Die Täter beschädigten in einer Toilette mehrere Urinale sowie ein Waschbecken und weiteres Inventar. Zudem rissen sie eine Kabinentüre aus ihrem Angeln. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Im Nahbereich der Toiletten wurde zudem ein Fahrzeugkennzeichen gefunden, welches zuvor im Stadtgebiet an einem Omnibus entwendet worden war. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Mann nach Streitigkeiten in Gewahrsam

Wegen häuslicher Streitigkeiten wurden Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Montag gegen 23.45 Uhr in eine Wohnung im Stadtgebiet zur Hilfe gerufen. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sollen sich ein 32-Jähriger und seine Partnerin gegenseitig körperlich angegangen sein. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, musste der alkoholisierte Mann die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und die Nacht in einer Zelle verbringen. Die Kosten hierfür werden ihm in Rechnung gestellt. Beide Beteiligten erwartet nun wegen Körperverletzung eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Pfullendorf

Stark alkoholisiert am Steuer

Zeugen verständigten in der Nacht von Montag auf Dienstag den Polizeiposten Pfullendorf, nachdem ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann mit seinem Auto an einer Tankstelle in der Überlinger Straße gehalten hat. Ein Alkoholtest, den der 27-Jährige bei einer anschließenden Verkehrskontrolle der Polizei durchführte, ergab einen unrühmlichen Wert von über 2,5 Promille. Er musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pfullendorf

Traktor fängt Feuer

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für den Brand eines Traktors mit Anhänger am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Herdwangen und Vogelsang gewesen sein. Der 21-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt den Brandausbruch in seinem Fahrzeug und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Traktor bereits vollständig Feuer gefangen und wurde in der Folge von den Wehrleuten gelöscht. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Bad Saulgau

Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem sich am Montag gegen 8.45 Uhr an der Einmündung Martin-Staud-Straße / Schützenstraße beinahe ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet hat, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Beim Einfahren von der Schützenstraße in die Martin-Staud-Straße soll der Fahrer des Lkws die bevorrechtigte Lenkerin eines Pkw übersehen haben, sodass eine Kollision der beiden Fahrzeuge wohl nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver der Autofahrerin verhindert werden konnte. Nach einem kurzen Streitgespräch an einer nahegelegenen Tankstelle verließen die beiden Beteiligten die Örtlichkeit wieder. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen, die die Situation an der Einmündung Martin-Staud-Straße / Schützenstraße beobachtet haben, darum sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell