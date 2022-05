Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Opfer eines dreisten Betrugs wurde vergangene Woche ein 57-jähriger Mann aus dem Bereich Kressbronn. Die Täter gaben sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus und machten ihn auf angebliche Viren- und Hackeraktivitäten auf seinem PC aufmerksam. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, den 57-Jährigen dazu zu bewegen, Programme auf seinem PC sowie auf seinem Mobiltelefon zu installieren. Diese gewährten den Tätern den Fernzugriff auf seine Geräte und das Online-Banking. Im weiteren Verlauf der über Stunden andauernden Gespräche veranlassten die Unbekannten mehrere Überweisungen im fünfstelligen Eurobereich und gelangten an die Kreditkartendaten des Mannes. Er bemerkte den Betrug erst später und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die nun Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet hat. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals: Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Erlauben Sie keinen fremden Menschen den Zugriff auf Ihren Computer. Lassen sie nur bekannte, vertrauenswürdige Personen auf ihren Rechner zugreifen, die sie selbst beauftragt haben. Microsoft-Mitarbeiter werden Sie nie unaufgefordert anrufen. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, via Online-Wache im Internet oder persönlich auf einer Polizeidienststelle, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro ist am Montag gegen 13.15 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Löwentaler Straße entstanden. Zwei 18-Jährige fuhren in ihren Wagen hintereinander von der Ailinger Straße in die Löwentaler Straße. Als die Vorausfahrende ihren Fiat Punto kurz darauf an der Einmündung verkehrsbedingt stark abbremsen musste, fuhr der Nachfolgende mit seinem VW Golf aus Unachtsamkeit wuchtig auf. Infolge der Kollision löste der Airbag im VW aus, woraufhin sich der Fahrer leichte Blessuren zuzog, die ambulant vom Rettungsdienst behandelt wurden. Während am VW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, rund 7.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Fiat auf etwa 3.500 Euro.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung Schilfweg / Länderöschstraße entstand Sachschaden. Eine 78-jährige VW-Up-Lenkerin missachtete die Vorfahrt des von rechts aus dem Schilfweg kommenden 52-Jährigen und kollidierte in der Folge mit dessen VW-Golf. An beiden Fahrzeugen entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Werkzeuge hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen aus einem im Burgbergring, gegenüber der Parkhausausfahrt im Schatzberg, abgestellten Montagefahrzeug gestohlen. Der Täter schlug die Heckscheibe des Transporters ein, durchwühlte den Laderaum und nahm neben einem Akkuschlagschrauber, einem Akkubohrschrauber, einem Akkuwinkelschleifer (jeweils der Marke "Makita") und einem Kettenzug noch weiteres Werkzeug mit. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag, der angerichtete Sachschaden dürfte sich auch auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Daisendorf

Whatsapp-Betrug

Opfer eines perfiden Betrugs wurde in den vergangenen Tagen eine 65-Jährige, die in der Gemeinde wohnhaft ist. Ein Betrüger hatte sich gegenüber der Frau als ihr vermeintlicher Sohn mit einer angeblich neuen Handynummer ausgegeben. Im Verlauf der weiteren Kommunikation bat der vermeintliche Sohn die 65-Jährige darum, eine dringende Rechnung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags zu begleichen, da er aktuell angeblich nicht auf sein Online-Banking zugreifen könne. Erst Tage später, nachdem die 65-Jährige die Überweisung getätigt hatte, fiel ihr der Betrug auf, nachdem sie mit ihrem Sohn gesprochen hatte. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzten und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/361-4251.

Überlingen

Brandalarm

Ein Brandmelder, der in einem Jugendzentrum in der Nußdorfer Straße ausgelöst hatte, rief am Montag gegen 11.30 Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Bei der Überprüfung durch die Wehrleute stellte sich heraus, dass sich Papier auf einem versehentlich eingeschalteten Herd entzündet hatte. Nachdem das Gebäude durchlüftet wurde, konnten die Einsatzkräfte abrücken. Sachschaden entstand nicht.

Überlingen

Versuchter Einbruch

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen versucht mehrere Türen eines Gasthofes in der Hafenstraße aufzuhebeln. Hierbei richteten die Täter einen niedrigen Sachschaden an. In das Gebäude gelangten sie derweil nicht. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

