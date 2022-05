Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand in Wohnhaus verhindert

Ein größerer Brand eines Wohnhauses konnte am frühen Dienstag in der Banneggstraße verhindert werden. In einem Keller des Wohnhauses hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen ein mit Plastiktöpfen gefüllter Sack gegen kurz nach 3 Uhr entzündet. Der auf einem Feuerholzstapel abgelegte Plastiksack wurde glücklicherweise frühzeitig durch den 56-jährigen Entdecker des Feuers gelöscht. Er meldete den Vorfall einige Zeit später, als der Brand längst gelöscht war. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unfall fordert zwei Verletzte

Leichtere Verletzungen haben zwei Autofahrer erlitten, die am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Obereschach und Ravensburg zusammengestoßen sind. Ein 55-jähriger Audi-Lenker wollte kurz nach 5 Uhr nach links in die Straße Mooswiesen bei Mariatal abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Daimler und stieß mit diesem zusammen. Der Daimler prallte in der Folge gegen den Mast einer Ampelanlage. Der 46 Jahre alte Lenker des Daimlers sowie der Unfallverursacher wurden nach der Kollision von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird am Audi auf rund 25.000 und am Daimler auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ravensburg

Garage aufgehebelt

Aus einer verschlossenen Garage im Karl-Sonnenschein-Weg hat ein Dieb zwischen Samstag und Montag ein Fahrrad gestohlen. Der unbekannte Täter hebelte die Garagentür auf und entwendete das darin befindliche hellblaue E-Bike der Marke Orbea. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zwischenzeitlich wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zur Tat.

Ravensburg

Radfahrer stürzt

Schwer verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Montag gegen 7 Uhr auf einem Waldweg zwischen Unterklöcken und Weiler gestürzt ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er auf einer Ebene nach einem Gefälle zu Fall. Ein Passant fand den 55-Jährigen und setzte einen Notruf ab. Er wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Isny

Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem gefährlichen Überholvorgang, der sich am Sonntag, den 1.Mai, auf der L318 zwischen Rengers und Aigeltshofen ereignet haben soll. Ein 85-jähriger Lenker eines Jaguars überholte auf der Strecke den weißen VW Tiguan einer 39-Jährigen trotz Gegenverkehrs. Sowohl der Richtung Aigeltshofen fahrende Pkw-Lenker im Gegenverkehr als auch die VW-Fahrerin mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Polizeiposten Isny ermittelt nun wegen des Vorfalls und bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch

Körbe gestohlen

Bereits in der Mainacht hat ein Dieb aus einem Verkaufszelt in der Hauptstraße in Reichenhofen mehrere Körbe gestohlen. Der Täter schlitzte hierfür das verschlossene Zelt des Korbmachers auf. Der Schaden, der an dem Zelt dadurch entstanden ist, wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Auto auf Parkplatz zerkratzt

Während des Parkens auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Künkelinstraße wurde ein Pkw am Montag zerkratzt. Zwischen 12.30 und 13 Uhr hinterließ der Täter einen langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite des BMW X5, sodass ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0.

Bad Wurzach

Pkw-Aufbruch scheitert

Offensichtlich wurde zwischen Sonntag- und Montagnachmittag versucht, einen in der Marienburgstraße geparkten Dacia aufzubrechen. Der Täter versuchte mutmaßlich durch Einwerfen und Aufhebeln in den Wagen zu gelangen, scheiterte aber. Der Schaden, den er an dem Dacia Dokker verursachte, wird auf rund 500 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 mit dem Polizeiposten Bad Wurzach in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Verkehrszeichen abgerissen

Vermutlich in der Samstagnacht wurde in der Waldseer Straße, an der Bahnunterführung in Richtung Thiergarten, ein Verkehrsschild abgerissen. Der Täter brach dafür den Masten ab und verursachte einen Schaden, der sich auf etwa 500 Euro belaufen dürfte. Der Polizeiposten bittet Personen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Fronreute

Nächtliche Suchaktion

Zu einer größeren Suchaktion, in die Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Bergwacht und der Polizei eingebunden waren, kam es in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Blitzenreuter Steige. Ein 35 Jahre alter Mann, der wohl während der Autofahrt mit seinen Mitfahrern in Streit geraten war, verließ auf Höhe einer Parkbucht auf dem Streckenabschnitt den Wagen, querte die Straße und fiel den angrenzenden steilen Abhang hinab. Da die Mitfahrer den 35-Jährigen nicht finden konnten, wählten sie den Notruf. Die verständigten Einsatzkräfte suchten über mehrere Stunden nach dem stark alkoholisierten Mann, da aufgrund des steilen Sturzes und des unwegsamen Geländes davon auszugehen war, dass er sich in einer hilflosen Lage befand. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden. Kurz nach 1 Uhr meldete ein im Großraum Baienbach wohnender Mann, dass er einen Fremden, bei dem es sich um den Gesuchten handelte, aufgefunden habe. Dieser wurde letztlich unterkühlt und mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

