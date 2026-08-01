Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Tödlicher Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Pforzheim (ots)

Am Samstagmorgen (01.08.2026) kam es gegen 07.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 82-jähriger Dacia Fahrer seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle erlegen ist.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 82-jährige die L 346 von Igelsloch kommend in südliche Richtung hin zur Einmündung Schömberger Straße. Von dort aus beabsichtigte er nach links in Richtung Oberkollbach abzubiegen.

Hier habe der Dacia Fahrer die Vorfahrt eines VW missachtet, der von Siehdichfür die Schömberger Straße in Richtung Oberkollbach befuhr. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Pkw.

Dabei wurde der Dacia Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallörtlichkeit verstarb. Die beiden Insassen aus dem VW (eine 42-jährige und ein 10-jähriges Kind) wurden durch den Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand jeweils Totalschaden von insgesamt 45.000 Euro.

Die Strecke zwischen Siehdichfür und Oberkollbach ist für die Unfallaufnahme und zur Erstellung eines Unfallgutachtens aktuell noch voll gesperrt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

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