Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Das Polizeirevier Mühlacker unter neuer kommissarischer Leitung

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Mühlacker (ots)

Zum 1. August verlässt Erster Polizeihauptkommissar Achim Strobel, unter dessen kommissarischer Leitung das Revier Mühlacker seit dem 1. Februar 2024 stand, das Polizeirevier Mühlacker. Er wird fortan bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg seinen Dienst verrichten. Die kommissarische Leitung des Polizeireviers wird vorübergehend Polizeihauptkommissar Frank Weber übernehmen, welcher zuletzt die Verkehrsgruppe Pforzheim leitete.

Das Geschäft der Revierleitung ist für Frank Weber nicht gänzlich neu. Von April bis August 2024 leitete er kommissarisch die Führungsgruppe beim Polizeirevier Pforzheim-Nord und war in diesem Zeitraum somit Stellvertreter der Revierleitung. Zuvor war er mehrere Jahre lang als Leiter einer Dienstgruppe auf diesem Polizeirevier und danach als Polizeisprecher bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Der 46-jährige ist außerhalb des Polizeidienstes im Vereinsleben seiner Heimatgemeinde Ispringen sowie als Kreis- und Gemeinderat engagiert und in der Region gleichermaßen verwurzelt wie auch im Polizeipräsidium Pforzheim.

Patrick Bogner, Pressestelle

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