Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Lkw-Fahrer sorgt für gefährliche Schlangenlinien auf der Autobahn

Pforzheim (ots)

Ein deutlich alkoholisierter Lkw-Fahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim-West und Karlsbad aufgefallen. Für den Fahrer dürfte die Fahrt nicht nur strafrechtliche Konsequenzen haben auch seine berufliche Zukunft könnte dadurch erheblich beeinträchtigt werden.

Gegen 19:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei ein Sattelzug auf, der auf der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war. Die Beamten, die dem Fahrzeuggespann zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad folgten, stellten dabei eine auffällige Fahrweise fest. Der Fahrer konnte seinen Fahrstreifen mehrfach nicht ordnungsgemäß einhalten und geriet wiederholt auf den Seitenstreifen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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