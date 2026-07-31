Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher entwenden Wasserstoffflaschen von Firmengelände - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Das Außenlager einer Firma in der Stuttgarter Straße ist zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen das Ziel von Einbrechern geworden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Gelände, indem sie das Schloss des Außenlagers gewaltsam aufbrachen. Im Anschluss entwendeten die Täter mehrere Flaschen Wasserstoff. Der genaue Umfang des Diebesguts ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen der Polizei derzeit noch nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 423-8200 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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