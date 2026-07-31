Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Quadfahrerin gerät in Gegenverkehr und kollidiert frontal mit Pkw

Freudenstadt (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Quadfahrerin am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4742 zwischen Freudenstadt und Wittlensweiler erlitten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Quads gegen 09:55 Uhr die Kreisstraße 4742 in Fahrtrichtung Wittlensweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Opel einer 74-jährigen Frau zusammen.

Durch die Kollision wurde die Quadfahrerin schwer verletzt. Sie musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 74-jährige Opel-Fahrerin erlitt nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Alexander Uhr, Pressestelle

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