Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad-Calmbach - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Calmbach (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochvormittag in ein Wohnhaus in der Meisternstraße in Calmbach eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 11:30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem freistehenden Wohngebäude, indem sie die Hauseingangstüre mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes wurde offenbar gezielt das Schlafzimmer durchsucht. Die übrigen Räumlichkeiten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unberührt.

Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstüre sowie die Höhe des Diebstahlschadens können derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Meisternstraße wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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