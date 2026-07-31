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POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Neue Leitung des Polizeireviers Nagold

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Nagold (ots)

Ab dem 1. August 2026 übernimmt Erster Polizeihauptkommissar Ralf Geigle die Nachfolge von Klaus Ziegler als Leiter des Polizeireviers Nagold.

Der erfahrene Polizeibeamte bringt eine vielseitige Expertise aus verschiedenen Funktionen mit und ist in der Dienststelle kein Unbekannter. Seine polizeiliche Laufbahn begann nach der Ausbildung und einer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei direkt im Streifendienst des Reviers Nagold.

Sein Weg führte ihn weiter auf die Polizeiposten Gechingen und Wildberg. Nach dem erfolgreichen Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen kehrte Geigle als Dienstgruppenleiter nach Nagold zurück. Später sammelte er Führungserfahrung als Postenleiter in Gechingen und Althengstett.

Nach einer mehrjährigen Tätigkeit beim Landeskriminalamt zog es ihn 2022 erneut nach Nagold, wo er seither die Führungsgruppe leitete. Mit diesem breiten Erfahrungsschatz übernimmt Ralf Geigle nun kommissarisch die Gesamtleitung des Polizeireviers Nagold.

Nach mehr als vier Jahrzehnten im Dienst verabschiedet sich der bisherige Revierleiter, Erster Polizeihauptkommissar Klaus Ziegler, in den wohlverdienten Ruhestand. Er hatte die Geschicke der Dienststelle seit dem Jahr 2023 erfolgreich gelenkt und wünscht seinem Nachfolger gutes Gelingen bei allen kommenden Aufgaben.

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