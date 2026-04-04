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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung am Koblenzer Rathaus

Koblenz (ots)

Der Polizei Koblenz wurde mitgeteilt, dass jemand versucht habe am Koblenzer Rathaus zu zündeln. Vor Ort kann festgestellt werden, dass versucht wurde mittels Schlüssel eine Tür zu öffnen. Dies misslang offensichtlich und der Schlüssel ist abgebrochen. Der abgebrochene Schlüsselbart steckte noch im Schließzylinder. Weiterhin wurde ein an der Außenfassade angebrachter Transponderleser durch Hitzeeinwirkung beschädigt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei Koblenz unter 0261/103921300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland‑Pfalz sind unter Nennung
der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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