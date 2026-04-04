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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung: B9, Bopparder Hamm, Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Boppard (ots)

Am heutigen Nachmittag meldeten gegen 14:25 Uhr mehrere Augenzeugen einen PKW, welcher auf der B9 zwischen Spay und Boppard nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Peternacher Tal auf die dort verlaufende linksrheinische Bahnstrecke geraten war. Der allein im Fahrzeug befindliche 49-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wurde beim Zusammenstoß mit diversen Einrichtungen der Bahnanlage verletzt und nach Versorgung in ein Krankenhaus in der Region eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und kam auf dem Gleis in Richtung Koblenz zum Liegen. Eine Regionalbahn aus Richtung Boppard kommend, konnte rechtzeitig zum Stehen gebracht werden. Der Bahnverkehr wurde für den Verlauf der Bergungsarbeiten über knapp 3 Stunden gesperrt. Erste Schätzungen zum Schaden an der Anlage erreichen den 7-stelligen Bereich, die längerfristige Auswirkung auf den Bahnverkehr ist noch nicht absehbar. Die Auswirkung auf den Straßenverkehr konnte hingegen im Rahmen gehalten werden, nach 1 Stunde Vollsperrung wurde die B9 bereits wieder einspurig geöffnet. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz. Neben Kräften der Polizei und Feuerwehr Boppard waren ebenso Notarzt und Rettungsdienst, die Bundespolizei sowie eine Notfallmanagerin der Deutschen Bahn im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Boppard
PHK C. Volk
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard

Telefon: +49 6742 809-0
Telefax: +49 6742 809-100

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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