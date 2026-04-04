POL-PDKO: Erstmeldung - B9, Bopparder Hamm, Vollsperrung nach Verkehrsunfall
Boppard (ots)
Aktuell befinden sich Polizei und Rettung im Einsatz bei einem Verkehrsunfall im Bopparder Hamm/ Peternacher Tal. 1 PKW ist von der Fahrbahn abgekommen und liegt aktuell im Gleisbett der linksrheinischen Bahnstrecke. Die B9 ist infolgedessen aktuell vollgesperrt. Wir bitten, den Bereich zu umfahren. Von Nachfragen bitten wir aktuell abzusehen, es wird nachberichtet.
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