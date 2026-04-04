POL-PDKO: Erstmeldung - B9, Bopparder Hamm, Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Koblenz (ots) - Am 01.04.2026 um 17:28 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lahnstein eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw auf dem Shell-Tankstellengelände an der B42 in Lahnstein durchgeführt. Als die eingesetzten Beamten an den Pkw herantraten, beschleunigte der Pkw unvermittelt und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu ...

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