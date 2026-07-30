Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbrecher entwenden Bargeld bei Einbruch in Freibadrestaurant - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in das Freibadrestaurant des Neckarbads eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täterschaft zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Restaurant des Neckarbads einstieg. Im Inneren wurde der Kassenautomat aufgehebelt und Bargeld in Höhe von 1600 Euro entwendet.

Darüber hinaus wurde eine Verbindungstür aufgebrochen, die von der Gaststätte in den eigentlichen Badebereich führt. Die leeren Geldeinsätze des Kassenautomaten konnten später auf einer angrenzenden Wiese aufgefunden und sichergestellt werden. Die genaue Höhe des an den Türen und dem Automaten entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich des Neckarbads verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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