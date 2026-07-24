Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 37-jähriger Kölner verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Neuss (ots)

Am Donnerstag (23.07.) kam esngegen 20:27 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Jülicher Straße / Dreikönigenstraße.

Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte ein 37-jähriger Kölner mit seinem Pkw von der Jülicher Landstraße kommend nach rechts auf die Dreikönigenstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Pkw, welcher an der Ampel der Dreikönigenstraße wartete. Das wartende Fahrzeug war mit 28-jährigen Kaarster und einer 22-jährigen Kaarsterin besetzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 37-Jährige Alkohol konsumiert haben und mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Der Kölner wurde zwecks Blutprobenentnahme zu einer Wache gebracht. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden beschlagnahmt.

Der Kaarster sowie die Kaarsterin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

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