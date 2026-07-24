PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 37-jähriger Kölner verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Neuss (ots)

Am Donnerstag (23.07.) kam esngegen 20:27 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Jülicher Straße / Dreikönigenstraße.

Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte ein 37-jähriger Kölner mit seinem Pkw von der Jülicher Landstraße kommend nach rechts auf die Dreikönigenstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Pkw, welcher an der Ampel der Dreikönigenstraße wartete. Das wartende Fahrzeug war mit 28-jährigen Kaarster und einer 22-jährigen Kaarsterin besetzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 37-Jährige Alkohol konsumiert haben und mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Der Kölner wurde zwecks Blutprobenentnahme zu einer Wache gebracht. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden beschlagnahmt.

Der Kaarster sowie die Kaarsterin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 10:38

    POL-NE: 75-Jähriger auf Rastplatz beraubt

    Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag, 23. Juli, wurde ein 75-Jähriger gegen 10:45 Uhr auf der Raststätte Vierwinden bei Grevenbroich überfallen und bestohlen. Der Mann hatte mit einem Lastwagen auf dem Rastplatz gehalten und wollte gerade ins Fahrzeug einsteigen, als er von hinten von einer bislang unbekannten Person weggeschubst wurde. Der Verdächtige entwendete eine Geldbörse aus dem Fahrzeug des 75-Jährigen. Es kam ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 09:01

    POL-NE: Senior stürzt mit E-Bike

    Meerbusch (ots) - Am Donnerstag, 23. Juli, hat sich ein 82-jähriger Meerbuscher bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der Senior war mit einem E-Bike auf der Feldstraße in Büderich unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Rad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nicht aufstehen konnte. Passanten fanden den Verunfallten und allarmierten Rettungsdienst und Polizei. Der Meerbuscher wurde in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren