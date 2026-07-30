Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Autofahrer mit über zwei Promille durch Zeugen gestoppt

Schömberg (ots)

Am Mittwochabend hat ein Zeuge einen erheblich alkoholisierten Pkw-Fahrer in Schömberg an der Weiterfahrt gehindert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 47-Jährige gegen 22:30 Uhr in der Beethovenstraße mit seinem Auto unterwegs. Dort lenkte er sein Fahrzeug gegen eine Mauer, was von einem Zeugen beobachtet werden konnte. Der 44-jährige Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und hinderte den Betrunkenen Fahrzeuglenker bis zum Eintreffen der Beamten an dessen Weiterfahrt. An der Mauer entstand nach jetzigem Stand der Ermittlungen keinerlei Sachschaden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der 47-Jährige musste die Beamten schließlich in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Patrick Bogner, Pressestelle

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