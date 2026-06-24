Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Kupferdiebe unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Altensteig (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Firstabdeckungen auf dem Waldfriedhof entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden zwischen Montagabend, 22:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 6:00 Uhr, mehrere Firstabdeckungen aus Kupfer, welche mittels Nägel am Dach der Aussegnungshalle angebracht waren, abgerissen und durch den oder die Täter mitgenommen. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 7.500 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Altensteig bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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