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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Tanklastzug mit Chemikalien beim Auffahren auf die Autobahn umgekippt

Karlsbad (ots)

Die Sperrung der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen Karlsbad und Pforzheim-West, hat ein umgekippter Tanklastzug am Dienstag verursacht.

Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache, verlor am gestrigen Dienstag, den 23.06.2026, gegen 18:45 Uhr, ein 39-jähriger Fahrer eines Tanklastzuges die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er an der Anschlussstelle Karlsbad auf die Bundesautobahn 8 in Richtung Pforzheim auffuhr. Der mit Chemikalien beladene Tanklastzug kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite und blockierte in der Folge alle Fahrspuren. Der Fahrzeugführer wurde hierdurch leicht verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der sich anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim-West gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet. Aktuell befinden sich Spezialisten des Hilfeleistungssystems der chemischen Industrie "TUIS", zur Unterstützung der Einsatzkräfte bei den Bergearbeiten im Einsatz.

Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Christopher Konrad, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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