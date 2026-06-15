Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach - Körperliche Auseinandersetzung in Zug - Fahrgäste greifen ein

Bad Teinach (ots)

Am Samstagvormittag kam es im Bereich Bad Teinach in einem Zug zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Zugbegleiter und einem 19-jährigen Fahrgast im Rahmen einer Fahrausweiskontrolle.

Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte ein zunächst verbaler Streit, nachdem der Fahrgast mit einem am ZOB Nagold aufgefundenen Deutschlandticket unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle schlug der 19-Jährige den Zugbegleiter und kratzte ihn am Arm.

Anschließend betätigte er die Notentriegelung einer Zugtüre sowie die Notbremse und versuchte, sich durch einen Sprung aus dem stehenden Zug der Kontrolle zu entziehen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Mann von Fahrgästen festgehalten. Dabei wurde eine einschreitende Frau am Handgelenk verletzt.

Alexander Uhr, Pressestelle

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