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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Enzklösterle - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Enzklösterle (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4367 zugezogen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer gegen 17:30 Uhr die Kreisstraße von Enzklösterle kommend in Richtung Bundesstraße 294, als er im Bereich einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache stürzte. In der Folge rutschte er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Opel-Fahrer.

Der durch den Unfall schwer verletzte Motorradfahrer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 45-jährige Fahrer des Opels wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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