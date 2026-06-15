Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Kontrolle verloren - Motorradfahrer stürzt

Calw (ots)

Ein medizinischer Notfall könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass am Sonntagmittag ein Motorradfahrer stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 76-jähriger Motorradfahrer gegen 14:20 Uhr die Bundesstraße 296 in Richtung Calw Stammheim, als er aus bislang unbekannter Ursache immer weiter nach rechts fuhr und schlussendlich mit dem Bordstein kollidierte. Der Gestürzte überschlug sich in der Folge mehrfach und musste aufgrund der schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

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