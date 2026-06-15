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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4510

Illingen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend ist der 18-jährige Autofahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der junge Mann mit einem Mercedes gegen 20:00 Uhr die Kreisstraße von Schützingen in Richtung Illingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum.

Der 18-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallsstelle. Sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Mitfahrer kam mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für rund sechs Stunden voll gesperrt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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