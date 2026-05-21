Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und deshalb Führerschein abgegeben

Pforzheim (ots)

Auf ein geparktes Fahrzeug ist am Mittwochabend ein alkoholisierter Fahrzeugführer aufgefahren und hat hohen Sachschaden verursacht.

Ein 42-jähriger VW-Fahrer befuhr die St.-Georgen-Steige in Richtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. In der Folge wurde der VW abgewiesen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,46 Promille. Dem 42-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten behielten seinen Führerschein noch vor Ort ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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