PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und deshalb Führerschein abgegeben

Pforzheim (ots)

Auf ein geparktes Fahrzeug ist am Mittwochabend ein alkoholisierter Fahrzeugführer aufgefahren und hat hohen Sachschaden verursacht.

Ein 42-jähriger VW-Fahrer befuhr die St.-Georgen-Steige in Richtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. In der Folge wurde der VW abgewiesen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,46 Promille. Dem 42-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten behielten seinen Führerschein noch vor Ort ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 12:20

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zwei Personen vorläufig festgenommen

    Bad Wildbad (ots) - Am Dienstagabend ist es im Bereich des Bahnhofs in Bad Wildbad zu einer Bedrohung gekommen und im weiteren Verlauf zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten gegen 19 Uhr zwei männliche Personen im Alter von 32 und 39 Jahren zunächst in verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit, ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:28

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

    Pforzheim (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr einen PKW auf der Dietlinger Straße, der in Schlangenlinien fuhr. Durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd konnte der 33-jährige Opel-Fahrer kurze Zeit später kontrolliert werden. Dabei stellten sie bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren