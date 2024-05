Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Mit dem Fahrzeug gegen Baum gefahren

Wildberg (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagabend.

Eine 59-jährige Ford-Lenkerin befuhr am Freitagabend gegen 19:20 Uhr die Bundesstraße 296 von Deckenpfonn in Richtung Calw-Stammheim, als sie aus derzeit nicht näher bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Hierbei zog sie sich so schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu, sodass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

