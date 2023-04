POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 296

Neulingen (ots) - Einen Auffahrunfall verursacht hat am Dienstagnachmittag ein 25-jähriger Audi-Fahrer in Bauschlott. Nach Stand der Ermittlungen war der 25-Jährige kurz vor 15 Uhr auf der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs und fuhr wohl aufgrund Übermüdung auf einen vor ihm fahrenden BMW ...

