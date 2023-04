POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Anhänger von Lkw umgekippt

Horb am Neckar (ots) - Am Samstagmorgen hat ein alkoholisierter Fahrzeuglenker mit seinem Auto in Horb am Neckar eine Zapfsäule angefahren und ging danach flüchtig. Um 08:04 Uhr konnten Zeugen beobachten wie der 22-Jährige zunächst mit seinem Fahrzeug die Tankstelle in der Bildechinger Steige beschädigte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Mit ...

mehr