POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat betroffen

Schömberg (ots)

Eigentümer haben am späten Donnerstagabend einen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher gestellt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr meldete in Schömberg in der Liebenzeller Straße ein Mann dem Polizeinotruf, dass gerade eine Person die Seitenscheibe seines vor dem Haus geparkten Pkw eingeschlagen hätte. Die Person hätte sich daran gemacht, das Auto nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Gemeinsam mit einer Zeugin gelang es dem Besitzer des Pkw, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Den 42-jährigen, alkoholisierten mutmaßlichen Aufbrecher erwartet nun eine Strafanzeige. Da er sich im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wenig kooperativ zeigte, die eingesetzten Beamten beleidigte und sich nicht beruhigen ließ, verbrachte er den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam, was eine zusätzliche Strafanzeige und Gebührenrechnung nach sich zieht.

