POL-Pforzheim: (PF) Dillweißenstein - Schwer verletzter Radfahrer

Tiefenbronn (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim in Mühlhausen ein und nahmen rund 200 Euro Münzgeld an sich. In der Zeit zwischen Dienstag, 08.11.2022, 21:45 Uhr und Mittwoch, 09.11.2022, 15:30 Uhr, durchsuchte die Täterschaft die in der Straße "Weil der Städter Straße" gelegene Vereinsgaststätte. ...

